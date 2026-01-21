صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شمالی کوریا کے رہنما نے نائب وزیراعظم کو موقع پر برطرف کر دیا، حکام کی سرعام سرزنش

  • دنیا میرے آگے
شمالی کوریا کے رہنما نے نائب وزیراعظم کو موقع پر برطرف کر دیا، حکام کی سرعام سرزنش

سیول(اے ایف پی)شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن نے معاشی منصوبوں میں تاخیر پر نائب وزیراعظم یانگ سنگ ہو کو موقع پر ہی برطرف کر دیا۔

یہ اقدام ایک مشینی کمپلیکس کے افتتاح کے موقع پر اٹھایا گیا ۔سرکاری میڈیا کے مطابق کم نے کہا کہ یانگ اہم ذمہ داریوں کے اہل نہیں تھے اور ان کی تقرری غلط فیصلہ ثابت ہوئی۔ کم نے پارٹی حکام کی مایوسی، غیر ذمہ داری اور سُستی پر سرزنش کی اور کہا کہ منصوبے کی کامیابی کیلئے بیل چاہیے ، بکری نہیں۔ یہ عوامی احتساب نویں پارٹی کانگریس سے قبل نظم و ضبط اور وارننگ کا پیغام ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

2بچے تحویل میں

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak