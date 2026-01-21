صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لندن میں چین کو میگا سفارتخانہ تعمیر کرنیکی اجازت

  • دنیا میرے آگے
لندن میں چین کو میگا سفارتخانہ تعمیر کرنیکی اجازت

لندن(اے ایف پی)برطانوی حکومت نے لندن کے تاریخی علاقے میں چین کو میگا سفارتخانہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

 آٹھ سالہ طویل عمل کے بعد یہ فیصلہ شدید عوامی اور انسانی حقوق کی مخالفت کے باوجود کیا گیا۔ مجوزہ سفارتخانہ 20 ہزار مربع میٹر پر مشتمل ہوگا جو برطانیہ میں سب سے بڑا سفارتی کمپلیکس بنے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سکیورٹی اداروں کو اعتماد میں لیا گیا اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ تاہم ارکانِ پارلیمنٹ، مقامی رہائشیوں اور مہم چلانے والوں نے فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے ۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ عمارت نگرانی اور اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے ۔ فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان بھی کیا گیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

بسم اللہ پڑھ کر رشوت لینے کی ویڈیو وائرل، کانسٹیبل گرفتار،نوکری سے برطرف

نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا

خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار

گجرات:12فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

ڈسکہ :وار داتوں میں لاکھوں روپے ،سامان سے محروم

ہیڈبمبانوالہ :سسرالیوں کے تشدد سے بہو شدید زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak