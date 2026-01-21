صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوگنڈا :آرمی چیف کی اپوزیشن رہنما کو قتل کی دھمکی

  • دنیا میرے آگے
یوگنڈا :آرمی چیف کی اپوزیشن رہنما کو قتل کی دھمکی

کمپالا(اے ایف پی)یوگنڈا کے آرمی چیف جنرل موہوزی کینیرگوابا نے اپوزیشن رہنما بوبی وائن کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔

فوجی سربراہ دوبارہ منتخب ہونے والے صدر یووری موسیوینی کے بیٹے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ بوبی وائن کو 48 گھنٹوں میں خود کو پولیس کے حوالے کرنا ہوگا۔جنرل کینیرگوابا نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن جماعت کے 22 افراد مارے جا چکے ۔ واضح رہے بوبی وائن گزشتہ ہفتے کے متنازع انتخابات میں شکست کے بعد روپوش ہیں ۔ بوبی وائن نے دھمکیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اہلیہ اور ساتھی محفوظ نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چاند پر رہائش کیلئے بُکنگ شروع، پیشگی ادائیگی کا اعلان

گرم کافی ہزاروں مائیکرو پلاسٹک ذرات خارج کرنیکا سبب

جہاز کی کھڑکی میں چھوٹا سا ’’سوراخ ‘‘کیوں ہوتا ہے

سورج سے خارج لپٹوں سے امریکا و یورپ جگمگا اٹھے

بچوں کو کھانا کھلاتے وقت موبائل دینے کی دشمنی نہ کیجئے

سال کا سب سے اداس کن دن بلیو منڈے کیا ہے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak