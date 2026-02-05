صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلوریڈا میں ٹرمپ کو قتل کرنیکی کوشش کے مجرم کو عمر قید

  • دنیا میرے آگے
فلوریڈا میں ٹرمپ کو قتل کرنیکی کوشش کے مجرم کو عمر قید

واشنگٹن (رائٹرز)فلوریڈا میں 2024 میں ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں ریان راؤتھ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔۔

 ۔59سالہ راؤتھ کو گزشتہ سال ستمبر میں پانچ الزامات پر قانونی عدالت نے مجرم قرار دیا تھا، جن میں ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ مجرم نے گالف کورس کے قریب خود ساختہ ہتھیار، باڈی آرمور اور دیگر سامان کے ساتھ ٹرمپ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ پراسیکیوٹرز نے سنگین جرم قرار دیتے ہوئے شدید سزا کا مطالبہ کیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak