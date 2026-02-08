صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حریت کانفرنس کا کشمیری قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ ،اسلام آبادحملے کی مذمت

  • دنیا میرے آگے
حریت کانفرنس کا کشمیری قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ ،اسلام آبادحملے کی مذمت

سرینگر(اے پی پی) مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے ہزاروں کشمیری سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔

 ترجمان ایڈووکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا کہ قیدیوں کو حق خودارادیت کیلئے پرامن جدوجہد پر گرفتار کیا گیا ہے ،جیلوں میں غیر انسانی حالات برقرار ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ قیدیوں کی غیر مشروط رہائی کیلئے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔حریت کانفرنس نے اسلام آباد میں امام بارگاہ پرحملے کی بھی مذمت کی اور کہا کہ اس کے پیچھے بھارتی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے ۔ انہوں نے متاثرین کے اہلخانہ سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کیلئے دعا کی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

زندگی کی سب سے بڑی خوشی بیٹیاں ہیں:منیب بٹ

دھماکا اور ان کا تماشہ، ندا یاسر کے بسنت منانے پر تنقید

اے آر رحمان پر تنقید، پرکاش راج کی کنگنا رناوت پر تنقید

معروف برطانوی ریپر اوکلی نیل نے اسلام قبول کرلیا

امریکی ریپر کانیے ویسٹ کی اہلیہ نے برہنہ تصاویر پر خاموشی توڑ دی

فنکار اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے آتے ہیں:راجہ حیدر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak