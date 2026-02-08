صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش:طارق رحمن نے اتحادی حکومت کی پیشکش مسترد کر دی

  • دنیا میرے آگے
بنگلہ دیش:طارق رحمن نے اتحادی حکومت کی پیشکش مسترد کر دی

پارٹی اکثریت سے جیتے گی،سیاسی مخالفین کیساتھ حکومت بنانا مناسب نہیں ہماری توجہ قومی خودمختاری اور معیشت کی ترقی پر ہو گی:سربراہ بی این پی

ڈھاکہ(اے ایف پی) بنگلہ دیش میں 12فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں وزیر اعظم کے عہدے کے مرکزی امیدوار اور بڑی سیاسی جماعت بی این پی کے سربراہ طارق رحمن نے اتحادی حکومت کے قیام کیلئے جماعت اسلامی کی پیشکش مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت اکیلے ہی بڑی اکثریت سے جیتے گی ،سیاسی مخالفین کے ساتھ حکومت بنانا مناسب نہیں۔سابق وزیر اعظم مرحومہ خالدہ ضیا کے بیٹے طارق رحمن نے کہا کہ ان کی توجہ قومی خودمختاری اور معیشت کی ترقی پر ہو گی ،وہ چاہیں گے کہ مخالفین جمہوری اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ جماعتِ اسلامی کی طرف سے تجویز کردہ اتحاد کو قبول نہ کرنے کا اعلان ایک سیاسی موقف کے طور پر سامنے آیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتہ شدید اتار چڑھاؤ کی لپیٹ میں رہا

چاندی 444، سونا 11ہزار 700روپے فی تولہ مزید مہنگا

ایک ہفتے کے دوران روئی کے بھاؤ میں مجموعی استحکام رہا

پاکستان عالمی سرمایہ کاری کانیا مرکز بن گیا، عرب نیوز

پاک ازبک تجارتی معاہدوں نے تعلقات کونئی رفتار دیدی، سینیٹر عبدالقادر

سائٹ کی صنعتوں کو پانی بندش سے پیداواری سرگرمیاں مفلوج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak