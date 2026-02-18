صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سری لنکا :ارکان پارلیمنٹ کی پنشن ختم کرنیکا بل منظور

  • دنیا میرے آگے
سری لنکا :ارکان پارلیمنٹ کی پنشن ختم کرنیکا بل منظور

کولمبو(اے ایف پی)سری لنکا کی پارلیمنٹ نے ارکان اور ان کی بیواؤں کی پنشن ختم کرنے کا بل منظور کرلیا۔

وزیر انصافہرسنا نانایاکارا نے ایوان میں کہا کہ عوام موجودہ کارکردگی دیکھتے ہوئے ارکان کو پنشن کا حق دار نہیں سمجھتے ۔ صدر انورا کمارا ڈسانائیکے کی حکومت نے 49 سال پرانا قانون منسوخ کردیا جبکہ سابق صدور کی مراعات بھی کم کی جاچکی ہیں۔ 225 رکنی ایوان میں 154 ووٹ حق میں اور دو مخالفت میں آئے ۔ اپوزیشن لیڈر سجیت پریماداسا نے فیصلے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے سماجی تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق
Dunya Bethak