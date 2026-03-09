صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کی ترقی میں سروسز سیکٹر اور ٹیکنالوجی کا اہم کردار

  • دنیا میرے آگے
بھارت کی ترقی میں سروسز سیکٹر اور ٹیکنالوجی کا اہم کردار

ممبئی(اے ایف پی)بھارتی معیشت اب سروسز اور ٹیکنالوجی کے مراکز سے چل رہی ہے ، جہاں آئی ٹی، ڈیٹا اینالٹکس، ڈیزائن اور اختراعی کام ہو رہے ہیں۔

 ایمیزون کا سب سے بڑا دفتر جنوبی بھارت میں قائم ہے ، جبکہ جے پی مورگن کے 20 فیصد ملازمین بھارتی شہروں میں کام کر رہے ہیں۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق بھارت دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے جہاں چِپ ڈیزائن انجینئر کام کر رہے ہیں، جس سے سروسز سیکٹر میں ترقی ہوئی ہے اور بھارت کو تیز ترین ترقی کرنے والی بڑی معیشت بنایا ہے ۔ملک میں غربت میں واضح کمی ہوئی ہے ، 30کروڑ افراد کا معیار زندگی بہتر ہونا اقتصادی ترقی کے ثبوت ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چینی کمپنی کا پانی میں بھی کام کرنے والالیپ ٹاپ تیار

تناؤ کا شکار افراد کے بال بہت تیزی سے گرنے لگتے ہیں

ریلوے سٹیشن پر بچھڑا بچہ 24 سال بعد والد سے ملنے میں کامیاب

سائنسدانوں کا بلند ہوتی سطح سمندر بارے ہوشرُبا انکشاف

کام نہ کرنے کے باوجود مسلسل تھکن کیوں محسوس ہوتی

چین:روبوٹ کی 10 کلو واٹ کی پاور لائن کی مرمت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی
Dunya Bethak