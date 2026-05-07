یوکرینی ڈرون حملہ، کریمیا میں 5شہری ہلاک
ماسکو(اے ایف پی)روس کے زیر قبضہ کریمیا میں یوکرین کے ڈرون حملے کے نتیجے میں پانچ شہری ہلاک اور کئی زخمی ہوگئے ۔ حملہ دژانکوی کے علاقے میں کیا گیا۔علاقائی سربراہ سرگئی اکسیونوف نے بتایا کہ یوکرین کے بغیر پائلٹ طیارے کے حملے میں عام شہری نشانہ بنے ۔
