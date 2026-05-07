بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کا بی جے پی پر ریاست میں بم دھماکوں کا الزام
چندی گڑھ (اے پی پی) بھارتی ریاست پنجاب کے وزیر اعلی بھگونت مان نے بی جے پی پر ریاست میں بم دھماکوں کا الزام عائد کیا ہے ۔۔
انہوں نے ضلع روپ نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مودی کی ہندوتوا پارٹی ان واقعات کے ذریعے آئندہ سال ریاستی اسمبلی کے انتخابات سے قبل بدامنی پھیلانا چاہتی ہے ۔بھگونت مان نے کہاکہ بی جے پی کوجس بھی ریاست میں الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہاں فسادات بھڑکاتیہے ، دھماکے کرائے جاتے ہیں، فرقہ واریت کو بڑھایا جاتاہے اور لوگوں کو مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتاہے ۔ اطلاعات کے مطابق پہلا دھماکا جالندھر میں بارڈرسکیورٹی فورس کے ہیڈکوارٹرز کے قریب ایک سکوٹر میں ہوا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ چند گھنٹوں بعد دوسرا دھماکا امرتسر کے خاصہ چھاؤنی کے قریب ہوا ، جہاں سکیورٹی اداروں کی تنصیبات موجود ہیں۔