ایرانی صدر کی استعفے کی درخواست،ایرانی حکام نے امریکی میڈیا کا دعویٰ مستردکردیا
واشنگٹن ،تہران (مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کی جانب سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مبینہ استعفے کے دعوے کو ایرانی حکومت اور پاسدارانِ انقلاب نے مسترد کر دیا ہے ۔۔۔
رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ صدر مسعود پزشکیان نے اختیارات محدود ہونے اور اہم فیصلوں سے الگ رکھے جانے پر سپریم لیڈر کے دفتر کو استعفے کی درخواست دی ہے ۔ بعض ذرائع کے مطابق پاسدارانِ انقلاب اور سخت گیر حلقوں کے بڑھتے اثر و رسوخ کے باعث منتخب حکومت کا کردار کمزور ہو گیا ہے تاہم ایرانی حکام، حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی، اطلاعاتی کونسل کے ارکان الیاس حضرتی اور علی احمدنیا نے ان خبروں کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ صدر پزشکیان بدستور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ایرانی سرکاری میڈیا نے بھی صدر کی مختلف سرکاری تقریبات میں شرکت اور خطاب کی ویڈیوز جاری کی ہیں، جن میں وہ ملکی امور اور 2026 فٹبال ورلڈ کپ سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔