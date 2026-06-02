صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس نے اسرائیلی جارحانہ ہتھیاروں کی نمائش پر پابندی لگا دی

  • دنیا میرے آگے
فرانس نے اسرائیلی جارحانہ ہتھیاروں کی نمائش پر پابندی لگا دی

پیرس(اے ایف پی) فرانس نے 2026 کی بین الاقوامی دفاعی و سکیورٹی نمائش "یوروسیٹری" میں اسرائیلی جارحانہ ہتھیاروں کی نمائش پر پابندی لگا دی ۔۔۔

 سی او جی ای ایس ایونٹس کے صدر شارل نے کہا ہے کہ صرف وہی اسرائیلی نمائش کنندگان شرکت کر سکیں گے جو بیلسٹک میزائلوں اور فضائی حملوں سے دفاع کے نظام پیش کریں گے ۔ یہ فرانسیسی حکومت اور دفاعی کونسل کا مشترکہ فیصلہ ہے ۔ کسی قسم کی ابہام کی گنجائش نہیں۔ادھر اسرائیلی وزارتِ دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ ایک شرمناک فیصلہ ہے جس سے سیاسی اور تجارتی مفادات کی بو آتی ہے ، یہ حالیہ برسوں میں فرانس کے طرزِ عمل کے ایک تشویشناک سلسلے کا حصہ ہے ۔واضح رہے فرانس فروری کے آخر سے لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر بارہا تنقید کرتا آ رہا ہے ۔"یوروسیٹری" دفاعی و سکیورٹی نمائش 15 سے 19 جون تک پیرس کے شمال میں واقع پیرس نورڈ ویل پانت نمائشی مرکز میں منعقد ہوگی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

فرانس میں نفسیاتی مریضوں کا گدھوں کی مدد سے علاج

کمپیوٹر کو ’’ذاتی اے آئی‘‘میں تبدیل کرنیوالی چپ متعارف

مکہ جانیوالے راستے میں دفن ہزار برس قدیم خزانہ دریافت

بندر نے درخت پر چڑھ کر نوٹوں کی بارش کردی

گوگل کا لیبارٹری میں پیدا مچھر فلوریڈا میں چھوڑنے کا فیصلہ

فولادی ہاتھوں کی خواہش، 20سال مشق میں لگا دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak