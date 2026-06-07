صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27 لاکھ زندہ افراد کو’’مردہ ‘‘قرار دینے کاامریکی منصوبہ ،حکام کی تردید

  • دنیا میرے آگے
27 لاکھ زندہ افراد کو’’مردہ ‘‘قرار دینے کاامریکی منصوبہ ،حکام کی تردید

واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک ) امریکا میں ٹرمپ حکومت کی جانب سے 27 لاکھ زندہ افراد کو مردہ قرار دینے کی تجویز سامنے آگئی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سینیٹ کمیٹیوں میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکا میں مہاجرین کو نکالنے کیلئے شہریوں کو مردہ ظاہر کرنے کا مبینہ منصوبہ سامنے آیا ہے ۔یہ منصوبہ ڈیپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے تحت تیار کیا گیا تھا جس کی قیادت ایلون مسک کر رہے تھے ۔دوسری جانب سوشل سکیورٹی ایڈمنسٹریشن نے یہ دعوے رد کردئیے ہیں جب کہ ہوم لینڈ سکیورٹی نے معلومات کے تبادلے کو قومی سلامتی سے جوڑ دیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کالا ہرن فلم کا تنازع، سلمان خان کی سابق گرل فرینڈ کی پروڈیوسر کی حمایت

حنا پرویز بٹ کی ڈرگ ڈیلر پنکی پر ڈرامہ بنانے کی مخالفت

ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی کی شادی کی نئی تفصیلات منظرعام پر

والد کے اصولوں نے گھر توڑ دیا، دیا مرزا کا انکشاف

راکھی ساونت اور شرلین چوپڑا کی ڈرامائی انداز میں دوبارہ دوستی

چھوٹے کپڑوں پر پابندی کا مطالبہ، فلک شبیر تنقید کی زد میں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak