صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید علی خامنہ ای کی تدفین 10محرم کے بعد کرنے کا اعلان

  • دنیا میرے آگے
شہید علی خامنہ ای کی تدفین 10محرم کے بعد کرنے کا اعلان

تہران(مانیٹرنگ ڈیسک)ایران کے شہید رہبرِ اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای کی یاد میں قائم ہیڈکوارٹر نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ ان کی نمازجنازہ اور تدفین 10 محرم کے بعد کی جائے گی۔۔۔

ادارے کے مطابق اس فیصلے کی وجہ ‘ان دنوں ایران اور دنیا کے مختلف حصوں میں جاری مجالسِ عزا’ کو قرار دیا گیا ہے ۔ گزشتہ ہفتے تہران میونسپلٹی کے نائب ڈائریکٹر برائے ثقافتی و سماجی امور نے کہا تھا کہ علی خامنہ ای کی نمازِ جنازہ ممکنہ طور پر ‘ذوالحجہ کے آخر یا محرم کے آغاز میں’ ادا کی جائے گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعددوارداتیں ،نقدی ،زیورات اورموٹرسائیکلیں غائب

شاہدرہ ناکہ پر پولیس ، کار سوار ملزموں میں فائرنگ، راہگیر زخمی

سائبر مالیاتی فراڈ میں ملوث اوڈھ گینگ کے 6ملزم گرفتار

ڈیفنس:ہوٹل سے خاتون کی لاش برآمد، قتل کا انکشاف، ملزم گرفتار

تنخواہ نہ ملنے ، برطرفی پر صفائی ورکر نے خود کوآ گ لگالی

کرپشن ، ناقص کارکردگی، جڑانوالہ کے 2 پولیس افسروں کو سزائیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak