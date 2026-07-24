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چین کا خلیجی خطے میں کشیدگی بڑھنے پر اظہار تشویش

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چین کا خلیجی خطے میں کشیدگی بڑھنے پر اظہار تشویش

بیجنگ(اے پی پی)چین نے خلیجی خطے میں کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان لنجیان نے جمعرات کو معمول کی پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ چین خلیجی خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش رکھتا ہے ۔ انہوں نے متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ پرسکون رہیں، تحمل کا مظاہرہ کریں، دشمنانہ کارروائیاں فوری طور پر بند کریں اور رابطوں و مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں۔

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