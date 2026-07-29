صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان:محکمہ اطلاعات بدخشاں کے سربراہ مسلح حملے میں ہلاک

  • دنیا میرے آگے
افغانستان:محکمہ اطلاعات بدخشاں کے سربراہ مسلح حملے میں ہلاک

بہارک (مانیٹرنگ ڈیسک)افغانستان کے شمال مشرقی صوبے بدخشاں کے محکمہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ ذبیح اللہ امیری مسلح حملے میں ہلاک ہو گئے ۔۔

 مقامی حکام کے مطابق امیری ضلع بہارک میں دفتر جاتے ہوئے موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں کی فائرنگ کا نشانہ بنے ۔ واقعے میں ان کا ایک محافظ بھی معمولی زخمی ہوا جبکہ جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا اور دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق حملے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی،کسی گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی، میڈیا رپورٹس کے مطابق بدخشان میں طالبان مخالف گروہوں کی سرگرمیاں جاری ہیں

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پیپلز پارٹی ، ن لیگ میں لفظی جنگ: آزاد کشمیر میں ووٹ پر ڈاکا،ریاست بتائے قومی مفاد اہم یا ن لیگ کا: بلاول، عوام رونے والوں کو نہیں کارکردگی والوں کو ووٹ دیتے ہیں : مریم

پرتشدد جتھے نے حالات خراب کرنیکی کوشش کی، کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچانے دیا جائیگا : وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت

آئل ریفائننگ پالیسی میں ترامیم منظور ، پٹرولیم مصنوعات کے سٹریٹجک ذخائر بڑھائیں: شہباز شریف

بجلی پیدا کیے بغیر آئی پی پیز کو 5 سال میں 7275 ارب روپے ادائیگی

کویت کے وزیر خارجہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے

امیر جماعتِ اسلامی سے ایرانی ،افغان سفیروں کی ملاقاتیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak