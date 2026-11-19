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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
(current)
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
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آج کا اخبار - (ای پیپر )
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اسلام آباد
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
سلمان اکرم راجہ،لطیف کھوسہ میں صلح ،پارٹی میں اتحاد کا اعلان
گورننس کیلئے صوبوں کی تشکیل ناگزیر ، قومی ضرورت :احمد محمود
پہلے ریفرنڈم کروالیں عوام حکومت سے مطمئن ہیں؟شازیہ مری
عمران خان کے وکیل نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو قانونی نوٹس بھیج دیا
اسلام آبادبلدیاتی انتخابات فوری کرائے جائیں:الیکشن کمیشن
پنجاب اسمبلی :ڈرامیٹک اینڈ تھیٹریکل پرفارمنسز سمیت 8بل منظور
تازہ ترین
فیلڈ مارشل سے قطری وزیر داخلہ کی ملاقات، سکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق
شہباز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات، تمام معاملات مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق
پاکستان اور آسیان کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق
قطر پاکستان میں جدید فائرنگ رینج تعمیر کرے گا، پولیس افسران کے تبادلے کا پروگرام بڑھانے پر اتفاق
بلاول اپنے مؤقف میں سنجیدہ ہیں تو پی ٹی آئی کی نشستیں واپس کریں: بیرسٹر گوہر
آج کے کالمز
’’امرا شاہی‘‘ کے باہمی جھگڑے اور ایک صحافی کا تبصرہ
محمد اظہارالحق
سوتری وٹ کے چنے، دال مونگ اور ڈولی روٹی
خالد مسعود خان
محض سڑکیں ٹریفک کے مسئلے کا حل نہیں
خورشید ندیم
بے چارہ درمانہا
عمران یعقوب خان
ایک مہمان پرندہ۔ پراوین ساہنی
سعود عثمانی
تَحْسَبُہُمْ جَمِیْعًا وَّ قُلُوْبُہُمْ شَتّٰی!
مفتی منیب الرحمٰن
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