صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم رسول بخش رئیس بابر اعوان سعود عثمانی جویریہ صدیق علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

چینی بحران اور کرشنگ سیزن

 حکومتِ پنجاب نے کرشنگ کا آغاز نہ کرنے والی شوگر ملوں کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ کین کمشنر پنجاب نے کرشنگ میں تاخیر کرنے والی شوگر ملوں کو روزانہ کے حساب سے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کرنے اور چیکنگ اور نگرانی کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب میں چالیس سے زائد شوگر ملیں ہیں اور اطلاعات کے مطابق اب تک 27 شوگر ملوں میں کرشنگ کا آغاز ہوا ہے۔ پنجاب میں گنے کی کرشنگ کا سیزن اکتوبر کے آخر میں شروع ہو جاتا ہے تاہم رواں سال سیلاب متاثرہ علاقوں میں پانی کی موجودگی‘ ابتر انفراسٹرکچر اور شوگر ملوں تک گنے کی ترسیل میں مشکلات کے پیش نظر کرشنگ سیزن کو موخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔

اب جبکہ کرشنگ سیزن کا آغاز ہو چکا ہے‘ چینی کی پیداوار کا آغاز نہ کرنا عملاً چینی بحران کو مزید بڑھانے کے مترادف ہے۔ پاکستان کماد اور چینی کی پیداوار میں دنیا کے دس بڑے ممالک میں شامل ہے‘ اس کے باوجود ہر دوسرے سال عوام کو چینی بحران اور قیمتوں میں اضافے جیسے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ اس وقت بھی کماد کی تیار فصل کے باوجود عوام کو مہنگی درآمدی چینی خریدنا پڑ رہی ہے جو ہماری زرعی منصوبہ بندی پر بھی سنگین سوالیہ نشان ہے۔ اس بحران سے نمٹنے کیلئے نہ صرف شوگر ملوں کی نگرانی کا نظام فعال بنانا چاہیے بلکہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو بھی مؤثر بنانا چاہیے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
ہے کوئی سننے والا ؟
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
مایوسی کیوں؟
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو