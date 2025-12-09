صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ سلمان غنی رشید صافی حافظ محمد ادریس
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

آبی محرومی

ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایشین واٹر ڈویلپمنٹ آؤٹ لک 2025ء کے مطابق پاکستان کی 80 فیصد سے زائد آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے جبکہ ملک میں فی کس پانی کی دستیابی 1100مکعب میٹر رہ گئی ہے‘ جو قیام پاکستان کے وقت 5600مکعب میٹر تھی۔ گزشتہ روز وزارتِ آبی وسائل نے بھی قومی اسمبلی میں شدید آبی قلت سے متعلق ایک رپورٹ پیش کی جس کے مطابق آبادی میں اضافے کے باعث 2030ء میں سالانہ فی کس پانی کی دستیابی مزید کم ہو کر 795 کیوبک میٹر تک رہ جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دونوں رپورٹیں ملک کو درپیش سنگین آبی بحران کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ملک میں بڑھتی آبی قلت کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے اہم سبب آبادی میں تیزی سے اضافہ ہے‘ جسکے نتیجے میں پانی کی طلب مسلسل بڑھ رہی ہے۔

دیگر عوامل میں ناقص واٹر مینجمنٹ‘ کمزور ادارہ جاتی صلاحیت اور آبی وسائل کے شعبے میں ناکافی سرمایہ کاری وغیرہ شامل ہیں۔ پانی کی سب سے زیادہ کھپت زرعی شعبے میں ہوتی ہے۔ اگر بارشی پانی کو ذخیرہ کیا جائے تو ملک کی زرعی ضروریات کا بڑا حصہ بارشی پانی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہمارے ہاں پانی کے محتاط استعمال کا رجحان نہیں‘ آبی ماہرین کے مطابق سالانہ دستیاب پانی کی 60فیصد مقدار ضائع چلی جاتی ہے۔ سمجھا جائے تو پانی کی قلت کے حوالے سے ہم اب خطرے کے نشان سے زیادہ دور نہیں‘ اسلئے حکومت کو آبی ذخائر کی تعداد میں اضافے اور عوام کو پانی کے استعمال میں محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
اصل نقصان عوام کا
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس
کالم آرکائیو