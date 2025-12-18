صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
غذائی تحفظ

ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی اور عالمی غذائی بحران کے تناظر میں گندم کی پیداوار اور اسکے ذخائر کی مؤثر منصوبہ بندی قومی سلامتی کا معاملہ بن چکی ہے۔ اس پس منظر میں وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ کی زیر صدارت ہونیوالا قومی نگران کمیٹی برائے گندم کا پہلا اجلاس اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ اپنی آبادی کے تناسب سے گندم کا ذخیرہ یقینی بنائیں تاکہ کسی بھی سپلائی رکاوٹ یا قیمت کی غیرمتوقع تبدیلیوں سے قومی غذائی تحفظ متاثر نہ ہو۔ علاوہ ازیں اجلاس میں قومی گندم پالیسی 2025-26ء کے مقاصد اور نفاذ کے فریم ورک پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ اس پالیسی کا سب سے اہم مقصد ریاست کے زیرِ اثر خریداری کے نظام سے مارکیٹ پر مبنی گندم کی معیشت کی طرف منتقلی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت گندم کی خریداری اور ذخیرہ اندوزی کے عمل میں مداخلت کم کرکے نجی شعبے کو گندم کی خریداری میں فعال کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرے گی جس سے گندم کی قیمتوں میں استحکام آئے گا۔ عبوری قومی گندم پالیسی محض ایک انتظامی اقدام نہیں بلکہ یہ قومی معیشت‘ کسانوں کے حقوق اور صارفین کے تحفظ کو متوازن انداز میں آگے بڑھانے کی سنجیدہ حکمت عملی ہے‘ تاہم اس کی کامیابی وفاق‘ صوبوں اور نجی شعبے کے مؤثر تعاون‘ جدید تحقیق کے نفاذ اور عوامی آگاہی کے بغیر ممکن نہیں۔ ہر سٹیک ہولڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قومی مقصد کو بروقت اور مؤثر انداز میں عملی جامہ پہنائے۔

 

