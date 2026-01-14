صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
ایاز امیر رؤف کلاسرا شاہد صدیقی سعود عثمانی محمد حسن رضا علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

پری امیگریشن کلیئرنس

پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں پری امیگریشن کلیئرنس پر اتفاقِ رائے خوش آئند پیش رفت ہے۔ اس سہولت کے تحت پاکستانی مسافر امارات روانگی سے قبل اپنے ہی ملک میں امیگریشن اور متعلقہ کلیئرنس مکمل کر سکیں گے جس سے انہیں متحدہ عرب امارات  پہنچنے پر ایئر پورٹس پر لمبی قطاروں میں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔اس منصوبے کا آغاز ابتدائی طور پر کراچی سے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ہو گا اور کامیاب نفاذ کے بعد اسے دیگر شہروں تک بڑھایا جائے گا۔ اس سہولت سے مزدور طبقہ‘ طلبہ اور وہ کاروباری افراد خاص طور پر مستفید ہو سکیں گے جو تسلسل کے ساتھ عرب امارات کا سفر کرتے ہیں۔

اس سے قبل سعودی عرب میں حج و عمرہ زائرین کو پری امیگریشن کلیئرنس کی محدود سہولت کا معاہدہ ہو چکا جبکہ قطر نے بھی مقامی سطح پر محدود طبی معائنے اور بائیو میٹرک کائونٹرز کھول رکھے ہیں۔ ایسے اقدامات سے بیرونِ ملک سفر کرنے والوں کو آسانی اور سہولت میسر آتی ہے اور ادارہ جاتی سطح پر دو طرفہ تعاون مضبوط ہوتا ہے۔ حکومت کو یہ ماڈل دیگر اہم ممالک تک بھی پھیلانا چاہیے۔ یہ معاہدہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ مثبت بین الاقوامی تعلقات‘ منصوبہ بندی اور دوطرفہ تعاون کے ذریعے عوامی سہولت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
خاموش طاقت
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
مصائب کی حقیقت
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو