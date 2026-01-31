صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
مہنگائی اور عوامی مشکلات

وفاقی ادارۂ شماریات کے مطابق 29جنوری کو ختم ہونے والے کاروباری ہفتے کے دوران 18اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح میں 4.52 فیصد اضافہ ہوا۔ ایک سال کے دوران انڈوں کی قیمت میں تقریباً 43 فیصد‘ ٹماٹر 41فیصد‘ آٹا 38فیصد‘ گیس 29فیصد‘ سرخ مرچ 13 فیصد‘ بیف 12فیصد اور خشک دودھ کی قیمت میں 10فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا۔ روزمرہ استعمال کی اشیا کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی قوتِ خرید پر براہِ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اس اضافے کی بنیادی وجوہات میں مقامی پیداوار میں کمی‘ درآمدی اشیا کی بڑھتی ہوئی قیمتیں‘ لاجسٹک مسائل‘ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری وغیرہ شامل ہیں۔

اگر ان عوامل پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو عام آدمی کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اس صورتحال کے بروقت تدارک کیلئے حکومت کو غذائی اجناس کی مقامی پیداوار بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی تاکہ ان اجناس کی فراہمی میں استحکام آئے اور قیمتیں قابو میں رہیں۔ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے‘ اس ماہِ مبارک سے قبل منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے گرد شکنجہ کسنا بھی ناگزیر ہے۔ اگر مہنگائی پر قابو پانے کیلئے حکومت اور متعلقہ ادارے فوری اور جامع اقدامات کریں تو نہ صرف عوام کی زندگی آسان ہو سکتی ہے بلکہ معاشی استحکام بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔

