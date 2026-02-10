صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ سلمان غنی رشید صافی حافظ محمد ادریس
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

مثبت معاشی پیشرفت

بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کا آؤٹ لک مثبت سے مستحکم قرار دینا خوش آئند پیش رفت ہے۔ موڈیز کی رپورٹ کے مطابق اگرچہ معاشی حالات میں بہتری کے آثار نمایاں ہیں تاہم بحالی کی رفتار سست ہے۔ یہ تاثر اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ ملکی مالیاتی نظام نے حالیہ دباؤ کو جذب کرنے کی صلاحیت تو دکھائی ہے مگر بلند شرح سود‘ محدود قرضہ جاتی سرگرمی اور نجی شعبے کی کمزور نمو جیسے عوامل اب بھی بینکنگ سیکٹر کی وسعت میں رکاوٹ ہیں۔ مذکورہ رپورٹ ملکی معیشت کے جن بنیادی نقائص کی نشاندہی کرتی ہے ان میں بیرونی فنانسنگ پر حد سے زیادہ انحصار‘ مہنگائی‘ حکومتی مالی مشکلات اور پالیسیوں پر کمزور عملدرآمد سرفہرست ہیں۔ موڈیز رپورٹ حکومت کیلئے پیغام ہے کہ وقتی ریلیف یا بیرونی سہاروں پر اکتفا کرنے کے بجائے گہری اور دیرپا اصلاحات کی جائیں۔

ٹیکس نیٹ کی توسیع‘ غیر دستاویزی معیشت کا خاتمہ‘ سرکاری اداروں کے خسارے میں کمی اور پالیسی تسلسل وہ اقدامات ہیں جو مالیاتی دباؤ کم کر سکتے ہیں۔ اس کیساتھ صنعتی سرگرمیوں‘ برآمدات پر مبنی نمو‘ زرعی ویلیو ایڈیشن اور ایس ایم ایز کی مالی معاونت کے ذریعے جی ڈی پی گروتھ کو بہتر بنانا ہو گا۔عالمی ادارے پاکستان کی معاشی سمت کو مثبت تسلیم کر رہے ہیں مگر یہ اعتماد مستقل محنت‘ مؤثر پالیسی نفاذ اور معاشی نظم و ضبط سے مشروط ہے۔ ریاست کو اس محدود اعتماد کو پائیدار معاشی اڑان میں بدلنا ہو گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

پاکستان 2050ء
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس
کالم آرکائیو