مصنوعی ذہانت کی ترجیحات

وزیراعظم شہباز شریف نے2030ء تک مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری‘ اے آئی کے شعبے میں ایک ہزار پی ایچ ڈی وظائف اور دس لاکھ نان آئی ٹی پروفیشنلز کو اے آئی کی مہارتوں میں تربیت دینے کیلئے ملک گیر پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بلاشبہ کمپیوٹر سائنسز ترقی کا جزو لاینفک ہیں اور مصنوعی ذہانت اس کا وسیلہ۔ جدید دنیا میں ترقی کا پیمانہ علمی سرمایہ اور پیداواری صلاحیت ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے اس راز کو چند دہائیاں پہلے پا لیا آج کی جدید دنیا اور مضبوط معیشتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس جانب توجہ دینے میں تاخیر ہوئی اور وہ بھی بے دلی کیساتھ۔ آئی ٹی کے شعبے کو دیکھیں تو ہماری سالانہ برآمدات ابھی بمشکل چار ارب ڈالر تک پہنچ پائی ہیں۔ تاہم اس میں نمو کی شرح تسلی بخش ہے اور رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں گزشتہ مالی سال کے اس دورانیے کی نسبت آئی ٹی کے شعبے کی برآمدات 20فیصد اضافے کیساتھ دو ارب بیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔

اگرچہ 25 کروڑ سے زائد آبادی کے اس ملک میں جہاں 60 فیصد سے زیادہ نوجوان آبادی ہے‘ آئی ٹی کی برآمدات کا یہ حجم کوئی بڑی بات نہیں۔ پاکستان میں اس شعبے کی نمو کی گنجائش کے مقابلے میں یہ حجم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اگرچہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے مگر آئی ٹی کے شعبے کی ترقی کی صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے تو اس شعبے کی برآمدات میں اضافے کی رفتار نمایاں طور پر بڑھ سکتی ہے اور ملکی برآمدات میں اس شعبے کا حصہ دیگر سبھی روایتی شعبوں سے بڑھ سکتا ہے۔ اس کیلئے جو عوامل ضروری ہیں ان میں جدید تعلیم وتربیت کا انفراسٹرکچر سرفہرست ہے۔ مختصر تربیتی پروگراموں سے نوجوانوں کی صلاحیت بڑھا کر انہیں ملازمت حاصل کرنے یا فری لانس پراجیکٹس سے کمانے کے قابل بنایا جا سکتا ہے تاہم آئی ٹی شعبے کی ترقی کے امکانات سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کیلئے اس شعبے سے متعلقہ نالج بیسڈ اکانومی تشکیل دینا ہو گی‘ جہاں یونیورسٹیاں اور تحقیقی ادارے ریسرچ اور ڈویلپمنٹ میں مصروف ہوں‘ انڈسٹری اس تحقیق اور ڈویلپمنٹ سے منسلک ہو کر کام کر رہی ہو اور نوجوان نسل چند ڈالرز کی ملازمت کے مقابلوں پر اکتفا کرنے کے بجائے علم‘ تحقیق اور ترقی کے اس دھارے میں بہنا سیکھیں۔

ووکیشنل ٹریننگ کے نظام کو بھی جدید رجحانات سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستانی نوجوان جدید رجحانات کے مطابق تربیت پائیں‘ جس سے بیروزگاری میں کمی آئے۔ ابھی تک ایسا نظر نہیں آتا اور آئی ٹی کے مختلف کورسز کرنے کے باوجود اکثر نوجوان مناسب ذرائع آمدنی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں‘ اس لیے کہ ان کی مہارت عملی‘ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور وقت کی ضرورتوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ ملکی سطح پر آئی ٹی کی مضبوط بنیاد نہ صرف برآمدی معیشت کو ترقی دے گی بلکہ ملکی سطح پر ان مصنوعات سے فائدہ اٹھانے اور نجی وسرکاری شعبوں میں نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں مدد ملے گی۔ ڈیجیٹل نظام شفافیت اور بہتر کارکردگی یقینی بنانے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اسکا اندازہ ان سبھی شعبوں میں کیا جا سکتا ہے جہاں روایتی نظام کی جگہ ڈیجیٹل نظام نے لی ہے۔ اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے مگر ڈیجیٹل شعبے کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

اے آئی کے امکانات سے فائدہ اٹھانے کیلئے جس قسم کا علمی ڈھانچہ درکار ہے وہ سرمایہ کاری کے بغیر ممکن نہیں۔ یہاں حکومت کو آگے آنے کی ضرورت ہے تا کہ حکومتی سرپرستی میں شروع کیے گئے منصوبے نجی شعبے کے لیے بھی تحریک کا سبب بنیں۔ ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان‘ اگر حقیقت میں ڈھل سکے تو آئی ٹی کے شعبے میں تحقیق اور ترقی کے لیے قابل ذکر اقدامات ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ جدید دنیا کے مقابلے میں یہ اخراجات بھی آٹے میں نمک کے برابر نہیں۔

