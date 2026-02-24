صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
برآمدات میں کمی

سٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعدادوشمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے سات ماہ کے دوران میں نان ٹیکسٹائل برآمدات  سالانہ بنیادوں پر 17فیصد کمی کے بعد سات ارب 28کروڑ ڈالرتک محدود رہیں جبکہ گزشتہ برس ان کا حجم آٹھ ارب 81 کروڑ ڈالر تھا۔ اعدادوشمار کے مطابق سب سے شدید دھچکا زرعی برآمدات کو لگا۔ اس مدت میں چاول کی برآمدات 40 فیصد کمی کے ساتھ ایک ارب 30کروڑ ڈالر رہیں۔ خام لیدر کی برآمدات میں تقریباً پانچ فیصد‘ جوتوں کی برآمدات میں 52 فیصدکمی آئی۔ آلاتِ جراحی کی برآمدات‘ جن میں پاکستان عالمی سطح پر اہم سپلائر سمجھا جاتا ہے‘ میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ ہوئی۔

برآمدات میں کمی کی وجوہات میں زرعی پیداوار میں عدم استحکام‘ عالمی منڈی میں کمزور طلب اور قیمتوں کا دباؤ‘ ویلیو ایڈیشن کی کمی‘ برانڈنگ و مارکیٹنگ میں کمزوری اور مہنگی توانائی کی وجہ سے بلند لاگت شامل ہیں۔ حکومت کو تمام برآمدی شعبوں کو عالمی مارکیٹ سے ہم آہنگ کرنے کیلئے جامع حکمتِ عملی تشکیل دینی چاہیے۔ زرعی شعبے میں اعلیٰ معیار کے بیج‘ لاگت کم کرنے کیلئے سستی توانائی اور سستے زرعی مداخل کی فراہمی‘ویلیو ایڈیشن اور برآمدی منڈیوں کا تنوع برآمدات میں پائیدار اضافہ کر سکتا ہے۔  برآمدات کا حجم بڑھائے بغیر معیشت کو استحکام کی راہ پر ڈالنا ممکن نہیں‘ اسلئے حکومت کو برآمدی حکمتِ عملی ازسرِنو استوار کرنا ہو گی۔

