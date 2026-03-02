صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
توانائی بحران کا خدشہ

ایران جنگ‘ مشرقِ وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال سے پاکستان کیلئے توانائی کی قلت کے خدشات سنگین ہو گئے ہیں۔ اگرچہ اوگرا رولز کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیاں 21 دن کے پٹرولیم ذخائر رکھنے کی پابند ہیں اور سرِدست ملک میں پٹرولیم کا ذخیرہ 28 دنوں کیلئے کافی ہے تاہم آبنائے ہرمز‘ جو دنیا میں تیل کی تجارت کا سب سے اہم راستہ ہے اور جہاں سے عالمی سپلائی کا پچیس فیصد حصہ گزرتا ہے‘ کی بندش کے اثرات سے پاکستان شدید متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی تیل کی درآمدات کا بڑا حصہ اسی راستے سے آتا ہے۔ اگر یہ راستہ طویل مدت تک بند رہتا ہے تو تیل کی رسد میں فرق آ سکتا ہے اور اس میں معمولی سی رکاوٹ بھی معاشی اور صنعتی اعتبار سے خاصی بھاری ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی مہنگائی کی شرح بلند ہے اور پٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتیں مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں۔

ایسے میں تیل کا بحران مہنگائی کے ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے‘ جس کا بوجھ غریب عوام کیلئے اٹھانا ممکن نہ رہے گا۔ ان حالات میں ایک جامع آئل مینجمنٹ پالیسی ناگزیر ہو چکی ہے۔ حکومت کو تیل کے ذخیرے کو 21 دن سے بڑھا کر 90 دنوں تک کرنے کی ضرورت ہے‘ اس کے ساتھ پٹرولیم کی سپلائی چین کو متنوع بنانا بھی ناگزیر ضرورت ہے۔ وقتی حالات سے نمٹنے کیلئے حد پٹرولیم ذخائر کی پابندی کے ساتھ قومی سطح پر توانائی کی بچت مہم کا بھی آغاز کرنا چاہیے تاکہ پٹرولیم مصنوعات کا استعمال کم سے کم کیا جا سکے۔

