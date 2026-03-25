فضائی آلودگی

سوئس ایئر کوالٹی مانیٹرنگ فرم آئی کیو ایئر کی سالانہ رپورٹ کے مطابق 2025ء میں پاکستان دنیا میں سموگ سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک رہا‘ جہاں فضا میں موجود ذرات پی ایم 2.5 کی اوسط مقدار عالمی ادارۂ صحت کے طے شدہ معیار سے 13گنا زیادہ رہی۔ عالمی ادارۂ صحت کے مطابق 150 سے 200 کے درمیان ایئر کوالٹی انڈیکس مضر صحت جبکہ اس سے اوپر انتہائی مضر صحت ہوتا ہے جبکہ گزشتہ برس ملک کے کئی شہروں میں یہ ایک ہزار پوائنٹس سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ پی ایم 2.5ذرات سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جا کر خون کے بہاؤ میں شامل ہو جاتے اور دل‘ پھیپھڑوں اور دیگر اعضا کے پیچیدہ امراض کے خطرات پیدا کرتے ہیں۔ فضائی آلودگی کی اس خطرناک صورتحال کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کیساتھ گزارا ممکن ہے۔

گزشتہ برس دسمبر میں پاکستان ایئر کوالٹی انیشی ایٹو کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ملک میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کا سب سے بڑا محرک ٹریفک ہے۔ روز افزوں موسمیاتی تبدیلیاں ملک کو پہلے ہی ماحولیاتی سختیوں کا شکار بنا چکی ہیں۔ ضروری ہے کہ حکومت فضائی آلودگی کے مستقل خاتمے کے لیے فوری اور سخت اقدامات کرے۔ اس کے لیے ٹریفک کا مؤثر انتظام‘ صنعتوں میں فلٹرز اور ضابطوں کی سخت نگرانی‘ فضلہ جلانے کے عمل پر پابندی اور شہریوں میں شعور بیدار کرنا ضروری ہے۔

