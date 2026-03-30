خیر سگالی اقدام

ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت موجودہ حالات میں ایک اہم خیر سگالی اقدام ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف دونوں ملکوں کے مابین بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے بلکہ اس کے دوررس سفارتی اور معاشی اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ خلیجی ممالک سے درآمد کرتا ہے جس کا بیشتر حصہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ 20 جہازوں کی محفوظ آمد ورفت سے نہ صرف ملک میں ایندھن کی سپلائی لائن مستحکم رہے گی اور توانائی بحران کی شدت میں کمی آئے گی بلکہ ایران کا یہ اقدام پاکستان کے ساتھ اس کے خصوصی تعلق اور علاقائی استحکام کیلئے اس کے عزم کا بھی اظہار ہے۔ یہ اقدام اس حقیقت کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ تہران اور اسلام آباد میں سفارتی چینلز انتہائی فعال ہیں اور دونوں ممالک میں ایک دوسرے کے مفادات کے تحفظ کا گہرا احساس پایا جاتا ہے۔

نیز یہ کہ ایران کو پاکستان کی مفاہمانہ کوششوں پر بھرپور اعتماد ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اس فیصلے کو پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے سفارتی توازن کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جب سپلائی چین محفوظ ہوتی ہے تو اس کا براہِ راست اثر صنعتی پہیے کی روانی اور عام آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ عمل خطے کے دیگر ممالک کیلئے بھی ایک پیغام ہے کہ باہمی تنازعات کو مذاکرات اور عملی تعاون کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔

