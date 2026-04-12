روس کو آلو کی برآمد

ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے مطابق روس نے پاکستانی آلو کی درآمد پر عائد پابندی ختم کرتے ہوئے آٹھ  اپریل سے اس فیصلے پر عملدرآمد شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں تین کمپنیوں کو برآمد کی اجازت دی گئی ہے اور اگر یہ کمپنیاں روسی فائٹو سینیٹری تقاضوں پر پورا اتر کر تسلسل کے ساتھ برآمدات جاری رکھتی ہیں تو مستقبل میں مزید برآمد کنندگان کیلئے بھی دروازے کھلنے کا امکان ہے۔ یہ آلو کے کاشتکاروں اور برآمد کنندگان کیلئے نہایت اہم پیشرفت ہے کیونکہ رواں سیزن ملک میں آلو کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے‘ جس کا تخمینہ تقریباً ایک کروڑ 20 لاکھ ٹن لگایا گیا ہے۔ یہ پیداوار ملکی ضروریات سے کہیں زیادہ ہے‘ لیکن بروقت برآمدی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے آلو کے کاشتکاروں کو شدید مالی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔

ایسے میں روسی منڈی تک رسائی نہ صرف اضافی پیداوار کے دباؤ کو کم کرے گی بلکہ مقامی منڈی میں قیمتوں کے استحکام‘ کسانوں کی آمدنی کے تحفظ اور زرِ مبادلہ کے حصول میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ اگر زرعی شعبے کو عالمی منڈیوں سے مؤثر انداز میں جوڑا جائے تو یہ نہ صرف دیہی معیشت کو مستحکم کر سکتا ہے بلکہ مجموعی قومی برآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ممکن ہے۔ روسی منڈی کا دوبارہ کھلنا اسی سمت میں ایک مثبت قدم ہے‘ مگر اصل امتحان اس تسلسل اور وسعت کا ہے جو آئندہ پالیسی فیصلوں میں نظر آنی چاہیے۔

