صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ شاہد کاردار رشید صافی حافظ محمد ادریس
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

فِچ ریٹنگ

عالمی ریٹنگ ایجنسی  فِچ نے حالیہ آؤٹ لُک میں پاکستان کی معیشت کو مستحکم قرار دیتے ہوئے اپنی کریڈٹ ریٹنگ بی مائنس پر برقرار رکھی ہے۔ یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ملک کو مالیاتی دباؤ‘ بیرونی ادائیگیوں اور توانائی کے بحران جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق ملکی معیشت میں کچھ بنیادی استحکام ضرور آیا ہے جس میں زرِمبادلہ ذخائر کی بحالی‘ شرح سود میں کمی کے باعث کاروباری سرگرمیوں میں بہتری اور جی ڈی پی کی بتدریج نمو شامل ہیں۔ لیکن ساتھ ہی کئی سنگین خدشات بھی برقرار ہیں‘ خصوصاً توانائی کے شعبے میں بیرونی انحصار‘ عالمی تیل قیمتوں میں اضافے کا خطرہ‘ بڑھتی ہوئی بیرونی ادائیگیاں اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی واپسی۔ مہنگائی میں ممکنہ اضافہ بھی عوامی سطح پر مشکلات کو بڑھا سکتا ہے۔

یہ صورتحال اس امر کی متقاضی ہے کہ حکومت وقتی استحکام پر اکتفا کرنے کے بجائے دیرپا معاشی اصلاحات کی جانب سنجیدگی سے پیش قدمی کرے۔ ٹیکس نظام میں وسعت‘ توانائی کے شعبے میں خود کفالت‘ برآمدات میں اضافہ اور گورننس میں بہتری وہ بنیادی ستون ہیں جن پر مضبوط معیشت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ فِچ کی جانب سے مستحکم آؤٹ لک ایک حوصلہ افزا اشارہ ضرور ہے مگر اصل کامیابی اس وقت ہو گی جب حکومت اس استحکام کو پائیدار ترقی میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کفایت شعاری لازم ہے
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس
کالم آرکائیو