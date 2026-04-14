ناکہ بندی کے مضمرات

اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کی مزید پیش رفت کی توقع کی جا رہی تھی تاہم صدر ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ روز آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے فیصلے سے امن کوششوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس امریکی اقدام کے مضمرات نہ صرف کشیدگی کے پھیلاؤ کا سبب بنیں گے بلکہ عالمی معیشت پر بھی اس کے گہرے منفی اثرات یقینی ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے پہلے ہی توانائی کی قیمتوں پر گہرے اثرات ہیں‘ امریکی ناکہ بندی کے نتیجے میں عالمی منڈیوں میں توانائی کی ترسیل پر مزید منفی اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہے‘ نتیجتاً تیل اور گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے خدشات ہیں۔ حالیہ دنوں امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی نظر آنا شروع ہوئی تھی اور دنیا نے سکھ کا سانس لیا تاہم امریکہ کا یہ اقدام خلیج کے پانیوں میں کشیدگی بڑھانے اور توانائی میں نئے اضافے کا نسخہ ہے۔ اس اقدام کے اثرات اور نتائج کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے یورپی اتحادیوں میں سے کسی نے بھی اس اقدام کی حمایت نہیں کی۔ برطانیہ اور آسڑیلیا کے وزرائے اعظم نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اس اقدام کا حصہ نہیں‘ آسڑیلیوی وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ امریک کا یکطرفہ فیصلہ ہے۔

چین‘ روس اور ترکیہ کی جانب سے بھی ناکہ بندی کے فیصلے کی مخالفت کی گئی ہے۔ اس صورتحال میں بڑی حد تک واضح ہو جاتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے اور امریکہ کے روایتی‘ فطری اور اور دیرینہ اتحادی بھی امریکہ کے اکثر اقدامات کی ذمہ داری لینے سے انکاری کیوں ہیں۔ امریکہ کا یہ اقدام خلیجی خطے میں جنگ بندی کی کوششوں کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچائے گا۔ آبنائے ہرمز عالمی توانائی کی سپلائی میں کتنی اہم ہے یہ اب کہنے کی بات نہیں ر ہ گئی۔ دنیا پچھلے چھ ہفتوں سے اس صورتحال کو بھگت رہی ہے۔ تیل کی عالمی قیمتیں جنگ سے پہلے کے مقابلے میں 56 فیصد بڑھ چکی ہیں مگر آبنائے ہرمز کے حوالے سے نئے امریکی اقدامات عالمی انرجی سکیورٹی کیلئے سنجیدہ خطرات پیدا کرتے ہیں۔ یہ کشیدگی اگر زور پکڑ گئی اور اس کے اثرات بحیرۂ احمر پر بھی ہوئے تو یہ عالمی توانائی کیلئے تباہ کن صورتحال ہو سکتی ہے۔ جنگ بندی سے توانائی کی قیمتوں میں کمی کا رجحان سامنے آیا تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا مگر ناکہ بندی کے اعلان کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ صورتحال صرف دنیا کیلئے نہیں خود امریکہ کیلئے بھی بڑا خطرہ ہے۔ توانائی کی قیمتیں پہلے ہی یورپ اور امریکہ میں بڑھتی جا رہی ہیں‘ آبنائے ہرمز سے گزرنے والی ٹریفک کو روکنے کے اقدام سے تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ امریکہ میں بھی افراطِ زر کے نئے طوفان ساتھ لائے گا۔

یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس موقع پر جب اسلام آباد مذاکرات کو دو دن بھی نہیں ہوئے صدر ٹرمپ کو آبنائے ہرمز کے معاملے میں اس حیران کن اور خوفناک اقدام کی کیا ضرورت پیش آ ئی اور اس سے کیا مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ بادی النظر میں قیام امن اور ملکوں میں اعتماد کا کوئی مقصد اس سے پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس امریکی اقدام سے وابستہ خطرات کو دیکھا جائے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان سے اجتناب کیا جائے۔ آبنائے ہرمز کی عالمی ضرورت و اہمیت ظاہر و باہر ہے اور اس کی حساس پوزیشن بھی۔ یہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ یہاں طاقت کو آزمایا جائے اور اسکے نتائج کو نظر انداز کیا جائے۔ سفارتکاری آبنائے ہرمز کو کھلوانے کا واحد قابلِ عمل اور منطقی راستہ ہے‘ دوسری صورت میں عالمی معیشت اور علاقائی امن کیلئے بے پناہ خطرات ہیں۔امریکہ کو خلیج فارس میں تحمل سے کام لینا ہو گا‘ کوئی ایک قدم امن کوششوں کے خاتمے کی دلیل بن سکتا ہے۔ خلیجی خطے کے پانیوں میں مبارزت طلبی عالمی اور علاقائی مفادات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ امریکہ کے یورپی اتحادی یہی بات امریکہ کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس
