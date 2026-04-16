صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان خورشید ندیم عمران یعقوب خان کنور دلشاد مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

ایڈز پھیلاؤ کی وجوہات

ایک خبر کے مطابق سندھ میں رواں برس کے پہلے تین مہینوں میں ایچ آئی وی کے 894 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ رواں ماہ کے آغاز میں قومی اسمبلی میں پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 84 ہزار 400 سے زائد افراد ایچ آئی وی میں مبتلا ہیں۔ تونسہ کے ایک سرکاری ہسپتال میں استعمال شدہ سرنجوں کے ذریعے بچوں کو انجکشن لگانے کے انکشاف نے اس مرض کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ کو بے نقاب کیا ہے۔ تونسہ میں نومبر 2024ء سے اکتوبر 2025ء کے دوران 331 بچے ایچ آئی وی میں مبتلا ہوئے جن میں سے نصف کیسز کو استعمال شدہ سرنجوں سے جوڑا گیا۔ اس شدید مجرمانہ غفلت کے باوجود حکومتی اقدامات محض رسمی بیانات تک محدود رہے‘ جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کئی ماہ بعد بھی اس ہسپتال میں استعمال شدہ سرنجوں کے بار بار استعمال کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔

حکومت بیانات اور وقتی اقدامات سے آگے بڑھے اور تمام سرکاری و نجی ہسپتالوں میں انفیکشن کنٹرول کے اصولوں پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنوائے اور خلاف ورزی کرنیوالوں کیخلاف فوری اور مؤثر قانونی کارروائی کی جائے۔ غیر قانونی کلینکس اور عطائیوں کیخلاف بلاامتیاز کریک ڈاؤن کیا جائے۔ ساتھ ہی وسیع پیمانے پرعوامی آگاہی مہم بھی ناگزیر ہے تاکہ لوگ ایچ آئی وی کے پھیلاؤ کے اسباب‘ احتیاطی تدابیر اور بروقت تشخیص کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

