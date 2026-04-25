صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ افتخار احمد سندھو جویریہ صدیق مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

اتائیوں کا مسئلہ

ملکِ عزیز میں صحت کا شعبہ سنگین بحران سے دوچار ہے جس سے شہریوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ایک خبر کے مطابق پنجاب میں اس وقت ایک لاکھ سے زائد اتائی کام کر رہے ہیں۔ یہ غیر تربیت یافتہ افراد نہ ادویات کے اثرات سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں اور نہ ہی خوراک کی درست مقدار سے‘ جس کے باعث مریضوں کی جانیں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ صورتحال اس وقت مزید سنگین ہو جاتی ہے جب یہ عناصر غیر محفوظ طریقۂ علاج سے خطرناک بیماریوں جیسے ہیپاٹائٹس اور ایڈز کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں کیونکہ ایک ہی سرنج بار بار اور طبی آلات بھی جراثیم سے پاک کیے بغیر دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ دیگر صوبوں میں بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور محکمہ صحت اتائیوں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کریں۔

اس کیساتھ ساتھ عوامی سطح پر شعور اجاگر کرنا بھی ناگزیر ہے تاکہ لوگ صرف مستند معالجین سے ہی رجوع کریں۔ اتائیت کے فروغ کی بڑی وجہ صحت کے سرکاری نظام کی کمزوریاں ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کی عدم دستیابی لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ متبادل راستے اختیار کریں۔ لہٰذا سرکاری شعبۂ صحت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے اور عوام کو معیاری اور بروقت علاج کی سہولت فراہم کی جائے تاکہ وہ اتائیوں کے پاس جانے پر مجبور نہ ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

