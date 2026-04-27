کامیاب سیٹیلائٹ لانچنگ

سپارکو نے چین کے تائی یوان سیٹیلائٹ لانچ سنٹر سے مقامی طور پر تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل سیٹیلائٹ ’’ای او-3‘‘ کی کامیاب لانچنگ کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ یہ پیش رفت ملکی ماہرین کی سائنسی مہارت کا ثبوت ہے۔ ای او تھری سیٹیلائٹ شہری منصوبہ بندی‘ قدرتی آفات سے نمٹنے‘ غذائی تحفظ اور ماحولیاتی تحفظ جیسے اہم شعبوں میں اعلیٰ معیار کا تصویری ڈیٹا فراہم کرے گا۔ ملک عزیز میں جس طرح موسمیاتی تبدیلیاں سنگین صورت اختیار کرتی جا رہی ہیں ایسے میں بروقت اور درست ڈیٹا پالیسی سازی اور ہنگامی ردِعمل دونوں کو مؤثر بنا سکتا ہے۔ مزید برآں جدید سینسرز اور اے آئی پر مبنی ڈیٹا پروسیسنگ کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات زرعی پیداوار کی پیشگوئی‘ آبی وسائل کے بہتر استعمال اور شہری پھیلاؤ کے نظم و نسق میں بھی کلیدی کردار ادا کریں گی۔

چین کے تعاون سے حاصل ہونیوالی یہ کامیابی ملک کی بڑھتی ہوئی سائنسی صلاحیتوں کی عکاسی کرتی ہے‘ تاہم ضروری ہے کہ اس شعبے میں خود انحصاری کو فروغ دیا جائے۔ تحقیق و ترقی میں سرمایہ کاری‘ مقامی ٹیکنالوجی کی تیاری اور انسانی وسائل کی تربیت پر توجہ دے کر ہی یہ کامیابیاں پائیدار بنائی جا سکتی ہیں۔ ای اوتھری کی کامیاب لانچنگ ایک امید افزا آغاز ہے مگر اصل چیلنج اس ٹیکنالوجی کو قومی ترقی کے عملی اہداف سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ اگر اس سیٹیلائٹ سے حاصل ہونیوالے ڈیٹا کو مؤثر حکمت عملی کیساتھ استعمال کیا گیا تو یہ ملک کو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔

پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
ایک خیال
ایک خیال
رسول بخش رئیس
شعبۂ امراضِ بیانیہ
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
صلح اور جنگ کے درمیان
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
اکابر علماء کرام کا اجلاس
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
