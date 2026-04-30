ایڈز، علاج کی ناکافی سہولیات

وفاقی وزیر صحت مصطفی کمال کے مطابق ملک میں ایڈز کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 84ہزار تک پہنچ چکی ہے‘ اورصرف 2025ء میں 14ہزار سے زائد کیس رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کے مطابق اس کی بنیادی وجوہات میں سرنجوں اور طبی آلات کا غیرمحفوظ استعمال‘ غیرمحفوظ انتقالِ خون‘ ایچ آئی وی ٹیسٹنگ اور علاج کی محدود سہولیات اور سب سے بڑھ کر عوام میں آگاہی کا فقدان شامل ہیں۔ سماجی دباؤ بھی اس مرض کے پھیلاؤ میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ سماجی دباؤ کے باعث بہت سے افراد ایچ آئی وی سہولت مراکز سے رجوع کرنے سے کتراتے ہیں جس کے باعث ان کی بروقت تشخیص اور علاج ممکن نہیں ہو پاتا۔

ملک بھر میں اس وقت صرف 97 ایچ آئی وی سکریننگ مراکز موجود ہیں جو ملکی آبادی کے تناسب سے ناکافی ہیں۔ ایڈز پر قابو پانے کیلئے ضروری ہے کہ حکومت فوری طور پر سکریننگ سنٹرز کی تعداد میں اضافہ یقینی بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل سکریننگ یونٹس اور پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو بھی فعال بنانا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں انفیکشن کنٹرول پروٹوکولز پر ہر صورت عملدرآمد بھی ناگزیر ہے۔ ایڈز ایک لاعلاج مرض ضرور ہے لیکن اس کی بروقت تشخیص‘ مسلسل علاج اور احتیاطی تدابیر کے ذریعے مریض معمول کی زندگی گزار سکتا ہے۔ 

