صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
ایاز امیر رؤف کلاسرا شاہد صدیقی سلمان غنی محمد حسن رضا علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

تجارتی خسارہ

وفاقی ادارۂ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے دس ماہ کے دوران ملک کا مجموعی تجارتی خسارہ 31 ارب 98کروڑ ڈالر تک جا پہنچا ہے‘ جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 20 فیصد زیادہ ہے۔ مزید تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اپریل میں تجارتی خسارہ چار ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا جو گزشتہ 46 ماہ کی بلند ترین سطح ہے۔ برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر چھ فیصد کمی تو تجارتی خسارے میں اضافے کا سبب بنی ہے لیکن درآمدات کا بے تحاشا بوجھ اس میں اضافے کی بنیادی وجہ ہے۔ دس ماہ میں برآمدات 25ارب21 کروڑ ڈالر تک محدود رہیں جبکہ درآمدات 57ارب19 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اس دوران کلیدی برآمدی شعبے یعنی ٹیکسٹائل سیکٹر کی کارکردگی بھی خاطر خواہ نہیں رہی۔

دس ماہ کے دوران اس شعبے کی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر محض 1.04فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا‘ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک کی برآمدی بنیاد نہ صرف محدود ہے بلکہ کمزور بھی ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کو ایک ایسی تجارتی پالیسی وضع کرنی چاہیے جس میں درآمدات کو ترجیحی بنیادوں پر محدود کیا جائے اور مقامی پیداوار کو فروغ دیا جائے۔ اسی طرح برآمدی صنعتوں کو سستی توانائی کی فراہمی‘ ٹیکس میں ریلیف اور جدید ٹیکنالوجی تک رسائی دی جائے تاکہ وہ عالمی منڈی میں مسابقت پیدا کر کے برآمدات بڑھا سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
ایفائے عہد
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو