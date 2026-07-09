صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان خورشید ندیم عمران یعقوب خان بشیر ریاض مفتی منیب الرحمٰن
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

آبی گزرگاہوں میں تجاوزات

سپارکو کی تازہ سیٹیلائٹ نگرانی نے ایک نہایت تشویشناک صورتحال کی نشاندہی کی ہے کہ گلگت بلتستان میں خطرناک  گلیشیائی جھیلوں کی تعداد 131تک پہنچ چکی ہے جو کسی بھی وقت پھٹ کر شدید سیلاب کا سبب بن سکتی ہیں۔ زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ گلگت کے قریب آبی گزرگاہوں کے اطراف گزشتہ ایک دہائی کے دوران تجاوزات اور غیرقانونی تعمیرات میں اضافے سے قدرتی آبی راستے سکڑ چکے ہیں اور پانی اور ملبے کے شدید ریلے کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہے جس کا نتیجہ گلوف کی صورت میں بستیوں‘ زرعی زمینوں‘ بنیادی ڈھانچے اور قیمتی جانوں کے ضیاع کی صورت میں نکلے گا۔ قدرتی آبی گزرگاہوں‘ ندی نالوں‘ دریاؤں کے پاٹ اور سیلابی میدانوں میں غیرقانونی تعمیرات برسوں سے ایک سنگین مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔

گزشتہ برس اور اس سے قبل 2022ء کے تباہ کن سیلابوں نے بھی ثابت کیا تھا کہ دریا برد علاقوں اور قدرتی گزرگاہوں پر قائم تجاوزات سب سے زیادہ نقصان اٹھاتی ہیں‘ مگر اس خوفناک تجربے سے بھی سبق نہیں سیکھا گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ گلگت بلتستان اور متعلقہ حکومتیں گلوف کے ممکنہ خطرات کے پیشِ نظر آبی گزرگاہوں میں قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر کارروائی کریں اور آبی تجازوات کے مستقل خاتمے کے لیے جامع لائحہ عمل تشکیل دیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
زندان
زندان
عمران یعقوب خان
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
فلسفی بیوروکریٹ!
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو