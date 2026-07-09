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اداریہ
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نیشنل پاپولیشن کونسل

وفاقی حکومت نے ملک میں تیزی سے بڑھتی آبادی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے 16رکنی نیشنل پاپولیشن کونسل قائم کی ہے جس کا مقصد قومی سطح پر آبادی سے متعلق ترجیحات طے کرنا‘ وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ‘ نیشنل پاپولیشن سٹیبلائزیشن پروگرام پر عمل درآمد اور آبادی کے رجحانات کی مسلسل نگرانی کرنا بتایا گیا ہے۔ پاکستان اس وقت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے۔ ملکی آبادی میں سالانہ تقریباً 2.55 فیصد کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آبادی میں اضافہ اسی رفتار سے جاری رہا تو شہریوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا مزید دشوار ہو جائے گا؛ چنانچہ عوام کو زندگی کی بہتر سہولتیں مہیا کرنے کے لیے آبادی کی شرح کو کنٹرول کرنا حکومت کے لیے ایسا چیلنج ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔

تاہم حقیقت یہ ہے کہ آبادی میں استحکام صرف سرکاری پالیسیوں سے ممکن نہیں‘ اس کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کی سہولتوں تک عوام کی آسان رسائی‘ بنیادی مراکزِ صحت میں ضروری ادویات اور تربیت یافتہ عملے کی دستیابی‘ خواتین کی تعلیم اور انہیں بااختیار بنانے کے اقدامات‘ ماں اور بچے کی صحت کے پروگراموں میں بہتری اور عوامی آگاہی مہمات جیسے اقدامات ناگزیر ہیں۔  اگر حکومت بہبودِ آبادی کو ایک سیاسی نعرہ بنانے کے بجائے واضح اہداف‘ مؤثر اختیارات اور سخت نگرانی کے ساتھ کام کرتی ہے تو ہی یہ اقدام مستقبل میں قومی ترقی کی بنیاد بن سکتا ہے۔

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