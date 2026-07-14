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اداریہ
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بروقت اقدامات کی ضرورت

ملک میں قدرتی گیس کی قلت کے باعث لاکھوں گھروں‘ تجارتی مراکز اور صنعتوں کا انحصار ایل پی جی پر بڑھ چکا ہے۔ ایسے میں آل پاکستان ایل پی جی انڈسٹری کی جانب سے گیس کی درآمدی لاگت‘ فریٹ ریٹس‘ بلوچستان میں سکیورٹی مسائل‘ طویل سپلائی روٹس‘ ٹرانسپورٹرز کو درپیش مشکلات اور ضابطہ جاتی پیچیدگیوں جیسے مسائل حل نہ ہونے کی صورت میں ہڑتال کی دھمکی دی گئی ہے۔ ملک پہلے ہی توانائی کے شدید بحران سے دوچار ہے‘ ایسے میں ایل پی جی کی قلت پیدا ہوئی تو صارفین کی مشکلات میں اضافہ ہو گا۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران اس شعبے میں پیدا ہونیوالی بے یقینی اور منافع خوری نے پہلے ہی عوام کی مشکلات میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے۔

اس وقت بھی ایل پی جی کی سرکاری قیمت تقریباً 241 روپے فی کلو مقرر ہے مگر مختلف شہروں میں یہ 350 سے 400 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ ضروری ہے کہ ایل پی جی کی سپلائی چین‘ درآمدی لاگت‘ فریٹ ریٹس‘ ریگولیٹری طریقہ کار اور قیمتوں کے تعین جیسے امور پر توجہ دی جائے اور مسائل کا حل نکالا جائے۔ ایل پی جی کے ڈیلروں کی من مانی ناقابلِ قبول ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایل پی جی کی مقررہ قیمتوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے اقدامات کرے اور اس سلسلے میں جو بنیادی رکاوٹیں ان کا ازالہ بھی ہونا چاہیے۔

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