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اداریہ
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عالمی اے آئی تعاون تنظیم

پاکستان کا عالمی اے آئی تعاون تنظیم(WAICO) کا بانی رکن بننا بلاشبہ ایک اہم سفارتی‘ تکنیکی اور تزویراتی پیشرفت ہے۔ اس تنظیم میں شمولیت مصنوعی ذہانت کے شعبے میں پاکستان کے عزم کا اظہار اور اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ مستقبل کی معیشت‘ صنعت‘ صحت‘ زراعت اور قومی سلامتی کا بڑا انحصار مصنوعی ذہانت پر ہو گا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد مصنوعی ذہانت کے میدان میں عالمی تعاون کو فروغ دینا‘ ترقی پذیر ممالک کو جدید ٹیکنالوجی تک مساوی رسائی فراہم کرنا اور عالمی سطح پر اے آئی مساوات قائم کرناہے۔ پاکستان کیلئے اس تنظیم کا بانی رکن بننا اسلئے بھی اہم ہے کہ اسے مستقبل کی عالمی پالیسی سازی‘ مشترکہ تحقیق‘ استعدادِ کار میں اضافے اور جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے میں مؤثر کردار کا موقع ملے گا۔

تاہم کسی بھی بین الاقوامی تنظیم کی رکنیت اسی وقت حقیقی ثمرات دیتی ہے جب ملک کے اندر موزوں اور مؤثر پالیسیاں موجود ہوں۔ حکومت کو چاہیے کہ اے آئی کے حوالے سے جامع قومی حکمت عملی ترتیب دے‘ نوجوانوں کو اے آئی‘ پروگرامنگ‘ ڈیٹا سائنس‘ سائبر سکیورٹی اور دیگر جدید ڈیجیٹل مہارتوں کی معیاری تعلیم فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حکومت کو عالمی اے آئی تعاون تنظیم کی رکنیت کو دانشمندانہ منصوبہ بندی‘ مؤثر سرمایہ کاری اور مستقل مزاجی کے ذریعے قومی ترقی کی منزل میں تبدیل کرنا چاہیے۔

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