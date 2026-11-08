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اداریہ
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تجارتی خسارے کی دلدل

رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ کے دوران ملک کا تجارتی خسارہ تقریباً 16فیصد اضافے کیساتھ 14.63 ارب ڈالر تک پہنچ گیا جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 12.61 ارب ڈالر تھا۔ اس دوران 25.96 ارب ڈالر کی درآمدات کی گئیں جبکہ برآمدات کا حجم 11.34 ارب ڈالر تک پہنچ سکا۔ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق رواں مالی سال کے دوران درآمدات کا تخمینہ تقریباً 71 ارب ڈالر ہے اور برآمدات 32.5 سے 33 ارب ڈالر رہنے کا امکان ہے۔ اگرچہ درآمدات میں اضافہ کسی حد تک ملکی معاشی سرگرمیوں کی عکاسی کر سکتا ہے تاہم برآمدات سے دوگنا درآمدات اور تجارت میں بڑھتا خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ اور زرمبادلہ کے ذخائر پر دوبھر ہے۔ حکومتی سطح پر 2029-30ء تک برآمدات کو 60 ارب ڈالر تک لے جانے کا عزم ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ معاشی ڈھانچے‘ پالیسیوں اور صنعتی حالات میں اگلے چار برس میں برآمدات میں دوگنا اضافہ ممکن ہے؟ ملک عزیز کی پیداواری صلاحیتوں اور وسائل کو دیکھا جائے تو 60ارب ڈالر کی برآمدات کا ہدف ناقابلِ حصول نہیں۔ ہمارے ہاں زرعی پیداوار‘ ٹیکسٹائل‘ کھیلوں کے سامان‘ سرجیکل آلات‘ معدنیات‘ آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں بے پناہ امکانات موجود ہیں‘ لیکن مسئلہ وسائل کی دستیابی سے زیادہ ان کے مؤثر استعمال‘ جدید ٹیکنالوجی کے فقدان اور مستقل صنعتی پالیسی نہ ہونے کا ہے۔

گزشتہ پانچ برسوں کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو برآمدات میں برائے نام اضافہ ہوا۔ مالی سال 2021ء میں برآمدات 25.304 ارب ڈالر تھیں جو 2022ء میں 31.782 ارب ڈالر تک پہنچیں اور مالی سال 2025ء میں 32.040 ارب ڈالر رہیں۔ گویا پانچ برسوں کے دوران برآمدات میں اضافہ پانچ‘ سات ارب ڈالر سے زیادہ نہیں۔ اس دوران حکومتوں نے برآمدکنندگان کو سستے قرضوں کی سہولت فراہم کی‘ روپے کی قدر میں نمایاں کمی بھی ہوئی لیکن ان اقدامات کے باوجود برآمدات میں حسب توقع اضافہ نہیں ہو سکا۔ ایک بڑا مسئلہ ملکی معیشت کی درآمدی نوعیت کا بھی ہے‘ دوسری طرف برآمدات کا بڑا حصہ روایتی اور کم ویلیو ایڈڈ مصنوعات پر مشتمل ہے؛ چنانچہ ان مصنوعات کو عالمی منڈی میں زیادہ قیمت نہیں مل پاتی۔ صنعتی شعبے کو درپیش مسائل کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ مہنگی بجلی اور گیس‘ بلند شرح سود‘ بھاری ٹیکس‘ پالیسیوں میں عدم تسلسل‘ بے یقینی اور پیداواری لاگت میں غیرمعمولی اضافے نے پاکستانی مصنوعات کی عالمی منڈی میں مسابقتی حیثیت کو محدود کردیا ہے۔ جب مقامی صنعتکاروں کو خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں مہنگی توانائی‘ مہنگا قرض اور زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑیں گے تو ان کیلئے عالمی منڈی میں اپنی مصنوعات مناسب قیمت پر فروخت کرنا آسان نہیں ہو گا۔

نتیجتاً بعض صنعتیں اپنی پیداواری سرگرمیاں محدود کرنے یا بیرونِ ملک منتقل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ برآمدات میں اضافے کا ہدف صرف اعلانات اور مراعات کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کیلئے جامع اور طویل مدتی صنعتی اور تجارتی پالیسی درکار ہے اور صنعتوں کو کم نرخوں پر توانائی‘ کم شرح سود پر قرض‘ ٹیکسوں کے نظام میں استحکام اور خام مال کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانا ہو گی۔ اس کے ساتھ ساتھ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی‘ فوڈ پروسیسنگ‘ پیکجنگ اور سٹوریج کے نظام کو بہتر بنا کر زرعی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹیکسٹائل کو صرف دھاگے اور کپڑے تک محدود رہنے کے بجائے تیار ملبوسات اور اعلیٰ معیار کی مصنوعات کی طرف منتقل کرنا ہو گا۔ آئی ٹی‘ سافٹ ویئر‘ فری لانسنگ‘ انجینئرنگ‘ معدنیات اور ادویہ سازی جیسے شعبوں کو بھی برآمدی پالیسی کی ترجیحات میں رکھنا ہو گا۔ برآمدی مصنوعات میں تنوع اور نئی منڈیوں تک رسائی کے بغیر برآمدات میں اضافے کے اہداف کا حصول ممکن نہیں۔

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