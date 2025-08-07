صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انمول بلوچ کے ساتھ صرف دوستی کا رشتہ ہے :علی رضا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
انمول بلوچ کے ساتھ صرف دوستی کا رشتہ ہے :علی رضا

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار علی رضا نے اداکارہ انمول بلوچ کے ساتھ مبینہ تعلقات کی افواہوں پر وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے درمیان صرف دوستی کا رشتہ ہے ۔

 اداکار نے کہا کہ فی الحال ان کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ دیکھیں گے کہ آیا وہ شوبز انڈسٹری میں شادی کریں گے یا نہیں، یہ اُس وقت کی صورتحال پر منحصر ہوگا۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ انمول بلوچ ان کی صرف اچھی دوست ہیں اور اس سے زیادہ ان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے ،براہ کرم ہمارے تعلق کے حوالے سے تبصرے نہ کیا کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

فساد پھیلانے والے کیا جانیں خدمت کا مزا : آئی جی انتظار کرتے رہے، احتجاج کیلئے کوئی نہ آیا : مریم نواز

اپوزیشن کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت، وزیراعظم کی بھی ہدایات ہیں، عام آدمی اور سیاستدان دونوں کو فائدہ ہوگا: وزیر قانون

فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی خبریں جھوٹ : ترجمان پاک فوج

سٹاک مارکیٹ مزید اوپر، معیشت ترقی کی جانب گامزن، وزیر اعظم

وزیر اطلاعات نے وزیر دفاع کے مستعفی ہونیکی تردید کردی

نااہلی نا جائز، خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن نہیں لڑینگے : عمران

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak