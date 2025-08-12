اداکاری کرتے کرتے آنکھیں خراب ہوگئیں:فیروز خان
لاہور(شوبز ڈیسک) اداکار فیروز خان نے انکشاف کیا ہے کہ پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھاتے نبھاتے آنکھیں خراب ہوگئیں کہ اب روشنی بھی برداشت کرنا مشکل ہوگیا ہے ۔۔
۔انسٹاگرام پر اداکار نے سٹوری شیئر کرتے ہوئے صحت سے متعلق اپ ڈیٹ دی ہے ۔انہوں نے انسٹاسٹوری میں لکھا کہ میں نے اداکاری کے لیے آنکھوں میں ویکس ڈال ڈال کے آنکھیں خراب کرلی۔اداکار کا کہنا ہے کہ اب معمولی سی روشنی بھی انہیں تکلیف پہنچا رہی ہے ۔واضح رہے کہ رواں سال اپریل میں بھی فیروز خان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جس کے سبب وہ ہسپتال منتقل ہوئے تھے ۔اداکار نے بذریعہ سوشل میڈیا اس حوالے سے مداحوں کو اپ ڈیٹ کیا تھا ۔