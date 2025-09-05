کیٹامائن کوئین کا ہالی ووڈ اداکار کے قتل کا اعترافِ
لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)امریکی ڈرامہ سیریل فرینڈز کے اداکار میتھیو پیری کی موت کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے ، کیٹامائن کی غیرقانونی سپلائر کے نام سے مشہور خاتون جسوین سنگھا نے عدالت میں جرم تسلیم کر لیا۔
جسوین سنگھا نے لاس اینجلس کی عدالت میں اپنے جرم کا اعتراف کیا۔سنگھا پر الزام تھا کہ وہ منشیات فراہم کرنے ، منشیات کے اڈے چلانے اور ایسی منشیات تقسیم کرنے میں ملوث رہی ہیں جس کے نتیجے میں موت یا سنگین نقصان ہوا، سنگھا کیس کی آخری ملزمہ ہیں جنہوں نے اعتراف جرم کیا۔ سنگھا نے منشیات ایرک فلیمنگ نامی شخص کو فراہم کیں، جس نے یہ کیٹامائن آگے پیری کے ذاتی اسسٹنٹ کینیٹھ ایواماسا تک پہنچائیں ،ایواماسا نے پیری کو کم از کم 3 انجکشن لگائے جو اوورڈوز کا باعث بنے ۔