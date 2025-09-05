صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیٹامائن کوئین کا ہالی ووڈ اداکار کے قتل کا اعترافِ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کیٹامائن کوئین کا ہالی ووڈ اداکار کے قتل کا اعترافِ

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)امریکی ڈرامہ سیریل فرینڈز کے اداکار میتھیو پیری کی موت کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے ، کیٹامائن کی غیرقانونی سپلائر کے نام سے مشہور خاتون جسوین سنگھا نے عدالت میں جرم تسلیم کر لیا۔

جسوین سنگھا نے لاس اینجلس کی عدالت میں اپنے جرم کا اعتراف کیا۔سنگھا پر الزام تھا کہ وہ منشیات فراہم کرنے ، منشیات کے اڈے چلانے اور ایسی منشیات تقسیم کرنے میں ملوث رہی ہیں جس کے نتیجے میں موت یا سنگین نقصان ہوا، سنگھا کیس کی آخری ملزمہ ہیں جنہوں نے اعتراف جرم کیا۔ سنگھا نے منشیات ایرک فلیمنگ نامی شخص کو فراہم کیں، جس نے یہ کیٹامائن آگے پیری کے ذاتی اسسٹنٹ کینیٹھ ایواماسا تک پہنچائیں ،ایواماسا نے پیری کو کم از کم 3 انجکشن لگائے جو اوورڈوز کا باعث بنے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak