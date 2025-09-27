والد کے کردار والے فنکار وں شفقت مسئلہ بن جاتی ہے :انوشے عباسی
کراچی (آئی این پی)اداکارہ انوشے عباسی نے انکشاف کیا ہے کہ شوبز سیٹ پر بعض اوقات والد کے کردار ادا کرنے والے فنکاروں کی حد سے زیادہ شفقت خود ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔
ایک انٹرویو میں انوشے عباسی نے کہا کہ سین کٹ ہونے کے بعد کئی بار اداکاروں کو کہنا پڑا کہ سین ہوگیا ہے ، تھوڑا فاصلے پر ہوجائیں۔اداکارہ نے کہا کہ کئی بار سیٹ پر ہیروز کے بجائے والد کے کردار ادا کرنے والے فنکار حد سے زیادہ شفقت اور خیال رکھتے ہیں اور ان کے خیال میں اصل مسئلہ ان کرداروں کے ساتھ پیش آتا ہے ۔