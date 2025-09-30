سلمان خان کیلئے بریانی ،حلیم لیجایا کرتا تھا:کاشف خان
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکار و کامیڈین کاشف خان نے انکشاف کیا ہے کہ ماضی میں وہ بھارتی شہر ممبئی ایسے آتے جاتے تھے ، جیسے اب کراچی کے دوسرے علاقوں کے لوگ ناظم آباد آتے جاتے ہیں۔۔۔
جب کہ وہ برنس روڈ سے سلمان خان کے لیے بریانی اور حلیم لے جایا کرتے تھے ۔ایک پوڈ کاسٹ میں کاشف خان نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل جب ان کی بیٹی ٹک ٹاکر ربیکا خان نے بتایا کہ سلمان خان اور شاہ رخ خان ان کے والد کے فین تھے تو لوگوں نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ان کا کہنا تھا کہ نئی نسل کے لوگوں کا پتا نہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ماضی میں وہ بھارتی اداکاروں اور بھارتی اداکار ان کے مداح ہوا کرتے تھے ۔