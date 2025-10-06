برانڈ ڈیلز سے کرکٹرز کا دھیان کرکٹ سے بھٹک رہا ہے : رابعہ کلثوم
کراچی(آئی این پی)اداکارہ رابعہ کلثوم ناقص کارکردگی پر قومی کرکٹرز پر برس پڑیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ برانڈ ڈیلز و اشتہارات کی وجہ سے کرکٹرز کا دھیان کرکٹ سے بھٹک رہا ہے۔
کرکٹرز کو کرکٹ کھیلنے کیلئے رکھا گیا ہے ناں، تو پہلے انہیں کرکٹ کھیلنے دیں۔ انہیں اتنے بڑے بڑے برانڈز اور کنٹریکٹ دے کر ایزی کردیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں کو پتا ہے کہ انہیں مالی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ان کا جو کام ہے، جس کی وجہ سے برانڈز انہیں ہائر کرتے ہیں وہ کام تو کریں۔