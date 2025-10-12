صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشتے میں بھروسہ اہم ،دھوکہ کوئی نہیں روک سکتا:رابعہ کلثوم

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ رابعہ کلثوم نے کہاہے کہ جو شخص دھوکہ دینا چاہے ، اسے کوئی نہیں روک سکتا،ہر رشتے میں ایک دوسرے پر بھروسہ ہی سب سے اہم چیز ہوتی ہے ۔ایک پوڈکاسٹ میں گفتگوکرتے ہوئے۔۔۔

 رابعہ کلثوم نے کہا کہ رشتہ اسی وقت مضبوط رہتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ کریں۔ اداکارہ کے مطابق ان کے اور شوہر کے درمیان کبھی اعتماد کے مسائل پیدا نہیں ہوئے کیونکہ ان کی بنیاد باہمی احترام اور سمجھ بوجھ پر قائم ہے ۔شادی کے رشتے میں مرد یا عورت کی جانب سے بیوفائی کے حوالے سے اداکارہ نے کہاکہ ۔ وفاداری دباؤ یا نگرانی سے نہیں بلکہ نیت اور کردار سے آتی ہے ، باہمی اعتماد اور عزت و احترام ہی کسی شادی شدہ رشتے کی بنیاد ہے اور جب تک یہ قائم رہے ، رشتہ مضبوط اور پائیدار رہتا ہے پھرکوئی بھی اس میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔

 

