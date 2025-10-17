وزن کم کرنیوالی ادویات سے چھٹکارا حاصل کریں:سید جبران
کراچی (این این آئی)اداکار سید جبران نے وزن کم کرنے کی ادویات کو مضر صحت قرار دیتے ہوئے چھٹکارا حاصل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ایک انٹرویو میں سید جبران نے کہا کہ وزن کم کرنے کی خاطر میں نے بہت سے لوگوں کو آج کل اس سوئی کے جنون میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے ۔
اس دوا کے بہت سے مضر اثرات ہیں، جو صرف وزن کم کرنے کی خاطر اس کا استعمال کر رہے ہیں انہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے ۔اداکار کیمطابق مجھے اب تک کسی ٹرانسپلانٹ یا ہیئر پیچ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔