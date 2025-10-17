صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزن کم کرنیوالی ادویات سے چھٹکارا حاصل کریں:سید جبران

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
وزن کم کرنیوالی ادویات سے چھٹکارا حاصل کریں:سید جبران

کراچی (این این آئی)اداکار سید جبران نے وزن کم کرنے کی ادویات کو مضر صحت قرار دیتے ہوئے چھٹکارا حاصل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ایک انٹرویو میں سید جبران نے کہا کہ وزن کم کرنے کی خاطر میں نے بہت سے لوگوں کو آج کل اس سوئی کے جنون میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے ۔

اس دوا کے بہت سے مضر اثرات ہیں، جو صرف وزن کم کرنے کی خاطر اس کا استعمال کر رہے ہیں انہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے ۔اداکار کیمطابق مجھے اب تک کسی ٹرانسپلانٹ یا ہیئر پیچ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak