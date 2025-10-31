ایسا کام نہیں کرونگی جس سے شناخت نہ ملے :رابعہ کلثوم
لاہور (آئی این پی) اداکارہ رابعہ کلثوم کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی کردار ادا نہیں کروں گی جس سے پہچان یا شناخت نہ ملے ۔ ایک پروگرام میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج جس مقام پر ہوں وہ بہت محنت سے حاصل کیا ہے ۔
اداکارہ نے شکوہ کیا کہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ شناخت ظاہر ہونے کے باوجود محنت کا خاطر خواہ کریڈٹ نہیں ملا، بہترین پرفارمنس کے باوجود اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھی۔ان کا کہنا تھا کہ ہماری انڈسٹر ی میں جب بھی کسی کو کریڈٹ دینے کی بات آتی ہے تو ہر کوئی منہ موڑ لیتا ہے ، فنکاروں کو ان کا جائز صلہ نہیں ملتا۔ میں نے کئی ایسے کردار ادا کیے جن پر بات ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی۔